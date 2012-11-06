Ковалев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1921
Дата смертиС ?.04.1981 по ?.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1949
Дочь: Ковалева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ковалева Валерия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1954
Дочь: Ковалева Татяна Васильевна
Мать ребёнка: Ковалева Валерия Алексеевна
Смерть
С ?.04.1981 по ?.05.1981