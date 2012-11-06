Ковалев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1921

Дата смерти

С ?.04.1981 по ?.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1949

Дочь: Ковалева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ковалева Валерия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1954

Дочь: Ковалева Татяна Васильевна

Мать ребёнка: Ковалева Валерия Алексеевна

Смерть
С ?.04.1981 по ?.05.1981
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