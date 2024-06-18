Алёшин Анатолий Васильевич 05.01.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алёшин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1891

Дата смерти

24.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891

Отец: Алешин Василий

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Коршунова Алёшина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1929

Дочь: Моисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Коршунова Алёшина Ольга Ивановна

Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.02.1970
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
На похороны приезжал двоюродный племянник - охотник из Весьегонска. На кладбище рядом похоронен Мальковский Н.П.

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