Алёшин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1891
Дата смерти24.02.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891
Отец: Алешин Василий
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1929
Дочь: Моисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Коршунова Алёшина Ольга Ивановна
Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.02.1970
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
На похороны приезжал двоюродный племянник - охотник из Весьегонска. На кладбище рядом похоронен Мальковский Н.П.