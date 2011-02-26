Величутина (Копышкина) Нина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1972
Сын: Величутин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Величутин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1980
Сын: Величутин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Величутин Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно