Величутина (Копышкина) Нина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величутина (Копышкина) Нина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1972

Сын: Величутин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Величутин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1980

Сын: Величутин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Величутин Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величутин Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величутин Анатолий Васильевич

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