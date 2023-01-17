Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1912

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1934

Дочь: Садыкова Альфия Гарифулла кызы

Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Садыкова Наиля Гарифулла кызы

Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Сын: Садыков Фоат Гарифулла улы

Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Гарифулла Садык улы

Кзыл-Ялан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2001
Кзыл-Ялан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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