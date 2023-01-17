Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1934
Дочь: Садыкова Альфия Гарифулла кызы
Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Садыкова Наиля Гарифулла кызы
Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы
Рождение ребёнка
1938
Сын: Садыков Фоат Гарифулла улы
Отец ребёнка: Садыков Гарифулла Садык улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001