Анфилов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфилов Петр Васильевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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