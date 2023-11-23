Зеленцов Андрей Федорович
Место рождениясело Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии
Дата рождения29.11.1905
Дата смерти30.10.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905
Бракосочетание
26.01.1926
Рождение ребёнка
26.12.1926
Дочь: Безменова (Зеленцова) Любовь
Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Овечкина (Зеленцова) Антонида
Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.03.1931
Сын: Зеленцов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.11.1933
Дочь: Киселева (Зеленцова) Зинаида
Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна
Смерть
30.10.1979
Похороны
Неизвестно