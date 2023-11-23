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Зеленцов Андрей Федорович

Место рождения

село Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии

Дата рождения

29.11.1905

Дата смерти

30.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905

Отец: Зеленцов Федор Егорович

Мать: Зеленцова (Шамина) Наталья Егоровна

Бракосочетание
26.01.1926

Жена: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1926

Дочь: Безменова (Зеленцова) Любовь

Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Овечкина (Зеленцова) Антонида

Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
30.03.1931

Сын: Зеленцов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1933

Дочь: Киселева (Зеленцова) Зинаида

Мать ребёнка: Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Смерть
30.10.1979
Похороны
Неизвестно

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