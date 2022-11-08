Павлов Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Егор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Егор Авксентьевич

Мать: Павлова Роза Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Аман Егорович

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Аина Егоровна

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Джулия Егоровна

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Наталья

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