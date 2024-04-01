Hamilton Porter Hubbard «Hub» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHamilton Porter Hubbard «Hub»

Hamilton Porter Hubbard «Hub»

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1904

Дата смерти

07.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Heath Alys «Penny» Penelope

Мать ребёнка: Hamilton (Bailey) Alice «Alys» Veronica

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hamilton James Bailey

Мать ребёнка: Hamilton (Bailey) Alice «Alys» Veronica

Бракосочетание
19.08.1933

Жена: Hamilton (Bailey) Alice «Alys» Veronica

Смерть
07.12.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.