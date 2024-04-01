Hamilton Porter Hubbard «Hub»
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1904
Дата смерти07.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Heath Alys «Penny» Penelope
Мать ребёнка: Hamilton (Bailey) Alice «Alys» Veronica
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Hamilton (Bailey) Alice «Alys» Veronica
Бракосочетание
19.08.1933
Смерть
07.12.1988