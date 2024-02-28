Михайлов Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения19.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
09.01.2010
Сын: Михайлов Егор Александрович
Мать ребёнка: Романова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
01.08.2019
Сын: Михайлов Лев Александрович
Мать ребёнка: Широкова Алеся Александровна
Рождение ребёнка
04.02.2023
Дочь: Михайлова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Широкова Алеся Александровна