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Михайлов Александр Вячеславович

Место рождения

Тимофеевка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

19.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1985

Отец: Михайлов Вячеслав Сергеевич

Мать: Кузнецова Элеонора Владимировна

Тимофеевка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Алеся Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
09.01.2010

Сын: Михайлов Егор Александрович

Мать ребёнка: Романова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
01.08.2019

Сын: Михайлов Лев Александрович

Мать ребёнка: Широкова Алеся Александровна

Рождение ребёнка
04.02.2023

Дочь: Михайлова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Широкова Алеся Александровна

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