Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумкин Илья Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Наумкин Деомид Ильич

Отец ребёнка: Наумкин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Наумкин Семён Ильич

Отец ребёнка: Наумкин Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно

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