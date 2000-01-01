Пасечник (Гринько) Пелагея Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник (Гринько) Пелагея Лаврентиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гринько Лаврентий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Пасечник Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Пасечник Никита Севастьянович

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пасечник Иоанн Севастьянович

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Пасечник Александр Севастьянович

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Сын: Пасечник Василий Севастьянович

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Шикида Прасковья Севастьяновна

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Дочь: Пасечник Матрёна Севастьяновна

Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович

Смерть
1915
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