Пасечник (Гринько) Пелагея Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гринько Лаврентий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Пасечник Татьяна Севастьяновна
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
14.09.1898
Сын: Пасечник Никита Севастьянович
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пасечник Иоанн Севастьянович
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Пасечник Александр Севастьянович
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.
Сын: Пасечник Василий Севастьянович
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Шикида Прасковья Севастьяновна
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Дочь: Пасечник Матрёна Севастьяновна
Отец ребёнка: Пасечник Севастьян Иоаннович
Смерть
1915