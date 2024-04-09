Шканов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканов Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Шканов Никита Афонасьевич?

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: (Шканова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна

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