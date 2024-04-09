Шканов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Шканов Никита Афонасьевич?
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: (Шканова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Шканова Ирина Антоновна