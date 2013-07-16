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Дмитрюк Семен Андреевич
Дмитрюк Семен Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2013
Пол
Мужской
Отец
Дмитрюк Андрей Вадимович
1964 г.р.
Мать
Дмитрюк (Фиалковская) Анастасия Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2013
Отец:
Дмитрюк Андрей Вадимович
Мать:
Дмитрюк Анастасия Александровна
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