Петров Федот Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Федот Тимофеевич

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Место рождения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Петров Тимофей Родионович

Мать: Петрова Александра Родионовна

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
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