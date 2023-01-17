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Петров Федот Тимофеевич
Петров Федот Тимофеевич
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Место рождения
Ажуройсти
, Поставский район, Витебская область
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Петров Тимофей Родионович
1880 г.р.
Мать
Петрова (Лаптева) Александра Родионовна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Петров Тимофей Родионович
Мать:
Петрова Александра Родионовна
Ажуройсти
, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
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