Лушина (Макарова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1888 ст.
Дата смерти23.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Лушина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Лушина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
24.07.1910
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Сын: Лушин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
22.02.1914
Дочь: Лушина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
02.11.1916 ст.
Дочь: Лушина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
запись #20 о рождении 2 ноября 1916 года Марии, названной в честь преподобной Марии 26 января. Крещена 3 ноября. Родители деревни Васильевки крестьяне Андрей Филипповъ ЛУШИНЪ и законная его жена Евдо... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1918 ст.
Дочь: Лушина Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
в документах возможно 14.11.1918
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
01.05.1925
Дочь: Лушина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1932
Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович
Смерть
23.05.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург