Лушина (Макарова) Евдокия Федоровна 23.02.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛушина (Макарова) Евдокия Федоровна

Лушина (Макарова) Евдокия Федоровна

avatar

Место рождения

Кривозерье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.02.1888 ст.

Дата смерти

23.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривозерье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Лушина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Лушина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Лушин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Сын: Лушин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
22.02.1914

Дочь: Лушина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
02.11.1916 ст.

Дочь: Лушина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
запись #20 о рождении 2 ноября 1916 года Марии, названной в честь преподобной Марии 26 января. Крещена 3 ноября. Родители деревни Васильевки крестьяне Андрей Филипповъ ЛУШИНЪ и законная его жена Евдо... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1918 ст.

Дочь: Лушина Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

в документах возможно 14.11.1918
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лушин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
01.05.1925

Дочь: Лушина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
11.01.1932

Сын: Лушин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Лушин Андрей Филиппович

Смерть
23.05.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.