Брехов Федор Артемьевич
Место рожденияГорьковская обл., Пильненский р-н, с. Озерки
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти30.01.2007
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Озерки
Рождение ребёнка
06.05.1947
Мать ребёнка: Брехова Вера Александровна
Смерть
30.01.2007