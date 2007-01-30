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Брехов Федор Артемьевич

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Место рождения

Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Озерки

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

30.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Озерки
Рождение ребёнка
06.05.1947

Сын: Брехов Юрий Федорович

Мать ребёнка: Брехова Вера Александровна

Смерть
30.01.2007
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