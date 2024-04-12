Архипов Ефим Архипович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Восприемник
10.06.1891
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В этот день Ефим Архипович был восприемником при крещении Александра Артемьевича Соколова, моего прадеда в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской области
Поручитель
21.01.1901 ст.
Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Поручитель со стороны невесты Евдокии Артемьевны Соколовой на ее свадьбе с Найденышевым Ильей Егоровичем
Рождение ребёнка
1903
Сын: Архипов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Акимовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Акимовна
Работа или профессия
До 1940
Портной
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Колхозник колхоза "Терпеново" (дер. Терпеново), колхоз образован 17.01.1931 г. Жил в доме до 1918 года постройки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно