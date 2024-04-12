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Архипов Ефим Архипович

Место рождения

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник
10.06.1891
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В этот день Ефим Архипович был восприемником при крещении Александра Артемьевича Соколова, моего прадеда в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской области
Поручитель
21.01.1901 ст.
Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Поручитель со стороны невесты Евдокии Артемьевны Соколовой на ее свадьбе с Найденышевым Ильей Егоровичем
Рождение ребёнка
1903

Сын: Архипов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Акимовна

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Архипов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Акимовна

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1940
Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Портной
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Колхозник колхоза "Терпеново" (дер. Терпеново), колхоз образован 17.01.1931 г. Жил в доме до 1918 года постройки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Лукерья Акимовна

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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