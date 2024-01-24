Игнатьев Виктор Иванович
Место рожденияг. Сталино УССР
Дата рождения19.10.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сталино УССР
Бракосочетание
22.?.1977
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
24.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
02.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.