Игнатьев Виктор Иванович 19.10.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьев Виктор Иванович

Место рождения

г. Сталино УССР

Дата рождения

19.10.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сталино УССР
Бракосочетание
22.?.1977

Жена: Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
24.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
02.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.

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