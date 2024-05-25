Гарифуллина Мослиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Гарифуллина) Рашида Хабибуллаевна
Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович
Рождение ребёнка
23.01.1924
Сын: Гарифуллин Мисбах Хабибулович
Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович
Рождение ребёнка
15.10.1927
Дочь: (Гарифуллина) Хусникамал Хабибуллаевна
Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович
Рождение ребёнка
15.02.1939
Сын: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович
Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович
Смерть
Неизвестно