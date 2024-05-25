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Гарифуллина Мослиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Гарифуллина) Рашида Хабибуллаевна

Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1924

Сын: Гарифуллин Мисбах Хабибулович

Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1927

Дочь: (Гарифуллина) Хусникамал Хабибуллаевна

Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1939

Сын: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Отец ребёнка: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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