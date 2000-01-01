Коваленко (Загороднева) Феодосья Ивановна
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения08.08.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коваленко Гавриил Ермолаевич
Отец ребёнка: Коваленко Ермолай Максимович
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно