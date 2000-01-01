Коваленко (Загороднева) Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Загороднева) Феодосья Ивановна

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

08.08.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коваленко Гавриил Ермолаевич

Отец ребёнка: Коваленко Ермолай Максимович

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Ермолай Максимович

Смерть
Неизвестно
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