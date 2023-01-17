Бусел Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Бракосочетание
06.05.1952
Жена: Бусел Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
26.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусел Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
05.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусел Тамара Семеновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно