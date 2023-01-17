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Бусел Петр Кузьмич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: Бусел Кузьма Григорьевич

Мать: Бусел Прасковья Сергеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
06.05.1952

Жена: Бусел Тамара Семеновна

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел Тамара Семеновна

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел Тамара Семеновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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