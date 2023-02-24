Бастрыкина (Пронина) Александра (Федоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина (Пронина) Александра (Федоровна)

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Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронин Федор

Мать: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Бастрыкин Вов Николай Никитич

Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожкина Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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