Бастрыкина (Пронина) Александра (Федоровна)
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пронин Федор
Мать: не указана
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Бастрыкин Вов Николай Никитич
Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожкина Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно