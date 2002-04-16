Балабанова Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабанова Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балабанов Анатолий Константинович

Мать: Енукова Татьяна Карловна

Рождение ребёнка
16.04.2002

Дочь: Бобуа Саломия Кахаберовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.2002

Дочь: Бобуа Анна Кахаберовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.2014

Сын: Абесов Лаша-Гиоргий Давидович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобуа Каха Габоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абесов Давид Нодарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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