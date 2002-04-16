Балабанова Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.2002
Дочь: Бобуа Саломия Кахаберовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.2002
Дочь: Бобуа Анна Кахаберовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.2014
Сын: Абесов Лаша-Гиоргий Давидович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобуа Каха Габоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан