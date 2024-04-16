Волкова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно