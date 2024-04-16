Волкова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Иванович

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