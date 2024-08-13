Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1878
Бракосочетание
03.11.1896
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Семиколенов Стефан Евдокимович
Отец ребёнка: Семиколенов Евдоким Кириллович
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: (Семиколенова) Евгения Евдокимовна
Отец ребёнка: Семиколенов Евдоким Кириллович