Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1878

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1878
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Семиколенов Евдоким Кириллович

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Семиколенов Стефан Евдокимович

Отец ребёнка: Семиколенов Евдоким Кириллович

Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: (Семиколенова) Евгения Евдокимовна

Отец ребёнка: Семиколенов Евдоким Кириллович

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