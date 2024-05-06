Сушков Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1929
Дата смерти28.04.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1957
Дочь: Зенина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова Антонина Трофимовна
Рождение ребёнка
07.10.1961
Дочь: Топоркова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова Антонина Трофимовна
Смерть
28.04.1993