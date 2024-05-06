Сушков Василий Тимофеевич 05.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сушков Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1929

Дата смерти

28.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1957

Дочь: Зенина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова Антонина Трофимовна

Рождение ребёнка
07.10.1961

Дочь: Топоркова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова Антонина Трофимовна

Смерть
28.04.1993

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