Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Татьяна

Отец ребёнка: Павлов Иван

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Павел

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Павлов Иван

Отец ребёнка: Павлов Иван

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Павлов Фёдор

Отец ребёнка: Павлов Иван

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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