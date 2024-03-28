Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Татьяна
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Павел
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Павлов Иван
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Павлов Фёдор
Отец ребёнка: Павлов Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область