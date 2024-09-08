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Истомина Надежда Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Николай Петрович

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Истомин Михайл Петрович

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Истомина) Акулина Петровна

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Истомин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Истомина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Истомин Павел Петрович

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Истомина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Истомин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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