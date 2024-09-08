Истомина Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
01.10.1908
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Истомина) Акулина Петровна
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Истомина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Истомина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Истомин Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно