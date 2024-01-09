Квач Стефан Евфимиевич
Место рожденияПирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Квач) Василиса Степановна
Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: (Квач) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.07.1907
Дочь: (Квач) Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.07.1915
Дочь: (Квач) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.03.1922
Дочь: (Квач) Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна