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Квач Стефан Евфимиевич

Место рождения

Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Квач) Василиса Степановна

Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: (Квач) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: (Квач) Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.07.1915

Дочь: (Квач) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.1922

Дочь: (Квач) Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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