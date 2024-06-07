Лихацкий ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Калленик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Яков

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Белоусовка, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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