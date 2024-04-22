Косолапов Иван Леоньтевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти14.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
25.02.1927
Дочь: Шишкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
?.07.1935
Сын: Косолапов Николай Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов неизвестно Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна
Смерть
14.12.1942
Новая Деревня, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: г. Саратов, пр-д 1 Мясницкий, 7-3 Дата и место призыва: Волжский РВК, Саратовская обл., г. Саратов, Волжский р-н Воинское зв... Показать все