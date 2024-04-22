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Косолапов Иван Леоньтевич

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

14.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.02.1927

Дочь: Шишкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1935

Сын: Косолапов Николай Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов неизвестно Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея Мироновна

Смерть
14.12.1942
Новая Деревня, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: г. Саратов, пр-д 1 Мясницкий, 7-3 Дата и место призыва: Волжский РВК, Саратовская обл., г. Саратов, Волжский р-н Воинское зв... Показать все
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