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Карпухин Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около ?.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1893

Жена: Карпухина Акулина Федоровна

Рождение
1897

Отец: Карпухин Трофим Спиридонович

Мать: Карпухина Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Карпухин Александр Иванович

Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Между 18.06.1932 и 19.06.1932

Дочь: Симакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1938

Дочь: Богданова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Карпухин Николай Иванович

Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна

Смерть
Около ?.05.1986
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