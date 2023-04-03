Карпухин Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиОколо ?.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1893
Рождение
1897
Рождение ребёнка
20.01.1925
Сын: Карпухин Александр Иванович
Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Между 18.06.1932 и 19.06.1932
Дочь: Симакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1938
Дочь: Богданова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Карпухин Николай Иванович
Мать ребёнка: Карпухина Акулина Федоровна
Смерть
Около ?.05.1986