Петрашев Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), я. 6445-П, л. 432
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), я. 6445-П, л. 432
Смерть
Неизвестно