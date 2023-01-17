Петрашев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашев Михаил

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Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), я. 6445-П, л. 432
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), я. 6445-П, л. 432
Смерть
Неизвестно
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