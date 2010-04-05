Севастьянов Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Виталий Иванович

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Место рождения

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

Дата рождения

08.07.1935

Дата смерти

05.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1935
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Место жительства
По 1953
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
05.04.2010
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2010
Москва, город федерального значения Москва
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