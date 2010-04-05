Севастьянов Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.07.1935
Дата смерти05.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Место жительства
По 1953
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
05.04.2010
Место жительства
По 2010