Маматова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1961
Отец: Плахтий Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1982
Отец ребёнка: Маматов Валерий Саттарович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.05.1988
Дочь: Маматова Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Маматов Валерий Саттарович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область