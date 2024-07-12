Маматова Ирина Алексеевна 15.07.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маматова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1961

Отец: Плахтий Алексей

Мать: Кузнецова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маматов Валерий Саттарович

Рождение ребёнка
08.01.1982

Сын: Маматов Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Маматов Валерий Саттарович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.05.1988

Дочь: Маматова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Маматов Валерий Саттарович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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