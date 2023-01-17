Сайфуллина Бибисайда Габдельнафиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1909
Дочь: Гиззатуллина Муставдога (Мустау) Сагидулловна
Отец ребёнка: Сайфуллин Сагидулла Сайфуллович
Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно