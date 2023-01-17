Сайфуллина Бибисайда Габдельнафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайфуллина Бибисайда Габдельнафиковна

Сайфуллина Бибисайда Габдельнафиковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1909

Дочь: Гиззатуллина Муставдога (Мустау) Сагидулловна

Отец ребёнка: Сайфуллин Сагидулла Сайфуллович

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close