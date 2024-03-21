Сенченко Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Сенченко Иван Иванович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 74 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=322
Смерть
Неизвестно