Сенченко Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенченко Ксения Ивановна

Сенченко Ксения Ивановна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Сенченко Иван Иванович

Мать: Сенченко Ксения Дамиановна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 74 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=322
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.