Февронья\\Ховронья Мосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евгения Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илья Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Смерть
Неизвестно