Февронья\\Ховронья Мосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФевронья\\Ховронья Мосеевна

Февронья\\Ховронья Мосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евгения Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Илья Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.