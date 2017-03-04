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Уманская Анастасия Игоревна
Уманская Анастасия Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2017
Пол
Женский
Отец
Уманский Игорь
Мать
Смирнова Татьяна Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2017
Отец:
Уманский Игорь
Мать:
Смирнова Татьяна Николаевна
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