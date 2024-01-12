Плотников Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Плотникова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Михаил Викторович
Мать ребёнка: Плотникова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Галина
Смерть
Неизвестно