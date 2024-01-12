Плотников Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Михаил

Мать: Плотникова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Плотникова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Викторович

Мать ребёнка: Плотникова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Галина

Смерть
Неизвестно

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