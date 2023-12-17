Куур Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949
Отец: Куур Пётр Антодович
Рождение ребёнка
30.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно