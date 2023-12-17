Куур Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куур Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949

Отец: Куур Пётр Антодович

Мать: Мершиева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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