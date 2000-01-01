Деева Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1803
Сын: Деев Степан
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Деев Василий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Деев Дмитрий
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Рождение ребёнка
1819
Сын: Деев Григорий
Отец ребёнка: Деев Василий
деревня Деево
Смерть
1875