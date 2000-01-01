Деева Елена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева Елена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1803

Сын: Деев Степан

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1810

Сын: Деев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Деев Василий

Рождение ребёнка
1812

Сын: Деев Дмитрий

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Рождение ребёнка
1819

Сын: Деев Григорий

Отец ребёнка: Деев Василий

деревня Деево
Смерть
1875
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