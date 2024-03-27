Рашитова (Халикова) Минзифа Зигянгировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРашитова (Халикова) Минзифа Зигянгировна

Рашитова (Халикова) Минзифа Зигянгировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

20.01.1992

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Халиков Зигангир (Зигянгир)

Мать: Халикова Шамсинахар

Бракосочетание
1931

Муж: Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Рождение ребёнка
18.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Рождение ребёнка
08.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Рождение ребёнка
17.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Смерть
20.01.1992
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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