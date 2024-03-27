Рашитова (Халикова) Минзифа Зигянгировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти20.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Халиков Зигангир (Зигянгир)
Мать: Халикова Шамсинахар
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
18.04.1932
Рождение ребёнка
08.01.1935
Рождение ребёнка
17.09.1941
Рождение ребёнка
14.11.1948
Смерть
20.01.1992
Похороны
Неизвестно