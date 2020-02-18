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Пономарева (Мурзинова) Анна Васильевна
Пономарева (Мурзинова) Анна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1971
Пол
Женский
Отец
Мурзинов Василий Иванович
Мать
Мурзинова (Денисова) Клавдия Степановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1971
Отец:
Мурзинов Василий Иванович
Мать:
Мурзинова Клавдия Степановна
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