Пономарева (Мурзинова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Мурзинова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1971

Отец: Мурзинов Василий Иванович

Мать: Мурзинова Клавдия Степановна

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