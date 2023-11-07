Кукуй Арон Меерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукуй Миланья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуй Людмила Ароновна
Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарунова Елена Ароновна
Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична
Рождение ребёнка
31.08.1951
Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно