Кукуй Арон Меерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукуй Арон Меерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукуй Миланья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукуй Людмила Ароновна

Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарунова Елена Ароновна

Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична

Рождение ребёнка
31.08.1951

Сын: Кукуй Леонид Аронович

Мать ребёнка: Кукуй Миланья Ильинична

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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