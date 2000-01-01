Зайденберг (Половинчик) Роза Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайденберг (Половинчик) Роза Иосифовна

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Место рождения

Володарка, Украина

Дата рождения

1900

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Половинчик Иось Янкелевич

Мать: Половинчик Дина

Володарка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайденберг Леонтий Михайлович

Москва, Россия
Смерть
1990
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва
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