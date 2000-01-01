Зайденберг (Половинчик) Роза Иосифовна
Место рожденияВолодарка, Украина
Дата рождения1900
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Половинчик Иось Янкелевич
Мать: Половинчик Дина
Володарка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, Россия
Смерть
1990
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва