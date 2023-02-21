Коваленко Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Коваленко Федор Никитович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Клавдия Никитична
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цымбал Зоя Никитична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесхлебная Александра Никитична
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно