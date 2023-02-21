Коваленко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Коваленко Федор Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Клавдия Никитична

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цымбал Зоя Никитична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесхлебная Александра Никитична

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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