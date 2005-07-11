Лиленко Яна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиленко Яна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2005

Отец: Лиленко Фёдор Михайлович

Мать: Лиленко Людмила

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