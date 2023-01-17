Мясников Степан Никитин
Место рождения
Дата рождения16.05.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.05.1887 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Родители: деревни (Новых) Челнов уволенный в запас армии рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева (Новичкова), оба православные
Крещение
17.05.1887 ст.
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и крестьянская жена Евдокия Филиппова
Бракосочетание
04.02.1908 ст.
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Гавриил Борисов Лакомкин, Димитрий Матвеев Новичков и Стефан Павлов Мясников; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков,... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Нина Степанова
Мать ребёнка: Мясникова Мария Михайлова
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Смерть
Неизвестно