Мясников Степан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Степан Никитин

Мясников Степан Никитин

avatar

Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

16.05.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887 ст.

Отец: Мясников Никита Петров

Мать: Мясникова Татьяна Матвеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни (Новых) Челнов уволенный в запас армии рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева (Новичкова), оба православные
Крещение
17.05.1887 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и крестьянская жена Евдокия Филиппова
Бракосочетание
04.02.1908 ст.

Жена: Мясникова Мария Михайлова

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Гавриил Борисов Лакомкин, Димитрий Матвеев Новичков и Стефан Павлов Мясников; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков,... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Мясников Иван Степанов

Мать ребёнка: Мясникова Мария Михайлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Нина Степанова

Мать ребёнка: Мясникова Мария Михайлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close