Царькова (Пугачёва) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванецкая Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Царьков Сергей
Котельники, Котельники, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудик Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Царьков Сергей
Смерть
Неизвестно